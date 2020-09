Nieuwe domper voor AZ; Fortuna Sittard komt ver in blessuretijd langszij

AZ was de bovenliggende partij in de eerste tien minuten, maar het was Fortuna Sittard dat de openingstreffer maakte. Flemming kreeg de bal voor de voeten en krulde hem op prachtige wijze achter AZ-doelman Marco Bizot. Het duurde echter niet lang voor de schade was gerepareerd. Een voorzet van Zakaria Aboukhlal viel voor de voeten van Dani de Wit en de middenvelder wist wel raad met dat buitenkansje: 1-1.

AZ wil meer

De ploeg van Slot leek door te willen drukken en was nog voor de pauze zelfs dicht bij een voorsprong. Tot twee keer toe werd Aboukhlal gevaarlijk, maar bij zijn eerste poging stond Fortuna-doelman Koselev in de weg en de tweede mogelijkheid ging over. Ook Myron Boadu had de 1-2 op de schoen. Hij zag zijn schot naast gaan, nadat hij de bal door een afgeslagen schot van Fredrik Midtsjø voor de voeten kreeg.

Vlak na de rust kwam de voorsprong er dan toch voor de Alkmaarders. Koselev leek de bal klemvast te hebben, maar liet hem weer los na een botsing met een teamgenoot. Teun Koopmeiners stond op de goede plaats en rondde koel af. Albert Gudmundsson had kort daarna de kans om de wedstrijd in het slot te gooien, maar de IJslander schoot het leer op de buitenkant van de paal.

