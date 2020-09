'Laatste' waarschuwing van minister verrast KNVB

ZEIST - De KNVB heeft in een uitgebreide verklaring op de website verrast gereageerd op de dreigende woorden van Tamara van Ark, de minister van Medische Zorg en Sport. Van Ark zei in het AD dat er mogelijk zonder publiek gevoetbald gaat worden als supporters zich niet aan de regels houden. Ze deed dit naar aanleiding van gebeurtenissen vorige week in De Kuip en donderdagavond in Tilburg.