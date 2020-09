Natuurlijk jubileum: Nationaal Park Zuid-Kennemerland bestaat 25 jaar

BLOEMENDAAL - De zomer ligt achter ons, de herfst staat voor de deur. Reden genoeg voor een bezoek aan Elswout in Overveen, waar de bomen langzaam verkleuren en de zwammen als paddenstoelen uit de grond schieten.

Natuurlijk Noord-Holland: Nationaal Park Zuid-Kennemerland is 25 jaar

Buitenplaats Elswout is onderdeel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Omdat dit park dit jaar 25 jaar bestaat, zal Natuurlijk Noord-Holland de komende maanden geregeld aandacht besteden aan het natuurschoon in het gebied.



Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en PWN, maar ook gemeenten en particuliere grondeigenaren werken samen om al dat natuurschoon te beschermen. Of het nu gaat om tere mossoorten of glimmende porseleinzwammen: de boswachters van de verschillende organisaties doen er alles aan om het beschermen.

Quote "Er is is hier veel zand afgegraven voor de stadsuitbreiding van Haarlem en Amsterdam" Boswachter Rien de vries, Staatsbosbeheer over Elswout

Hoewel het park 'pas' een kwart eeuw bestaat, is sommige natuur al véél ouder. "Deze bomen kunnen zomaar 150 à 200 jaar oud zijn", vertelt boswachter Rien de Vries van Staatsbosbeheer. Hij vertelt dat het landschap van Elswout door de mens is gecreëerd. "Er is hier heel veel zand afgegraven voor de stadsuitbreiding van Haarlem en Amsterdam", vertelt hij. "Daardoor zijn kuilen ontstaan."

Watertoren Overveen Natuurlijk Noord-Holland

Zwam in Elswout Natuurlijk Noord-Holland

Vanaf de watertoren van Overveen zijn die stadsuitbreidingen goed te zien. Aan de ene kant van de toren kijk je uit over de Noordzee, vanaf de andere kant zie je Haarlem, maar ook Amsterdam liggen. Beleefweek Kijk hier om te zien wat er wanneer te beleven valt. Om het jubileum niet onongemerkt voorbij te laten gaan, worden er tijdens de herfstvakantie heel veel activiteiten gepland.om te zien wat er wanneer te beleven valt.