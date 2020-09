Blije gezichten op Haarlemse ijsbaan: "Geen topdrukte, maar dat willen we ook niet"

HAARLEM -De ijsbaan ging vanmiddag weer open voor publiek en het was een stuk rustiger dan op de openingsdagen voorgaande jaren. Maar dat is een bewuste keuze van directeur Rob Kleefman. "Het is wel spannend met de hele coronasituatie, dus we gaan eerst kijken hoe het gaat met 250 man. Als dat goed gaat, kunnen er misschien meer mensen komen schaatsen."

De ijsbaan heeft de nodige maatregelen genomen om het bezoekers makkelijker te maken om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Zo moeten schaatsers bijvoorveeld vooraf een plekje reserveren. "Het is geen topdrukte, maar dat willen we ook niet nu", vertelt Rob Kleefman.

"We zijn maanden met de voorbereidingen bezig geweest, maar het kan elke dag veranderen, dus we zijn blij dat we nu open zijn"

Hij kijkt graag eerst even aan hoe het de komende weken gaat, met een kleiner aantal bezoekers dan normaal. Nu de coronacijfers weer stijgen en het de verkeerde kant op lijkt te gaan, is de situatie wat hem betreft al spannend genoeg. "Het is wel iets wat ons bezig houdt en zorgen baart. We zijn maanden met de voorbereidingen bezig geweest, maar het kan elke dag zomaar weer veranderen. Dus we zijn blij dat we nu open zijn."

De ijsbaan in Haarlem is eerder open dan die in andere ijsbanen in de provincie. En dus kwamen er ook schaatsliefhebbers uit andere regio's naar Haarlem vandaag. "De Jaap Edenbaan is mijn baan, maar daar kunnen we nog niet terecht. Dus ik ben heel blij dat ik hier nu al kan schaatsen", vertelt een man uit Amsterdam.

Zomer

Afgelopen zomer was de binnenbaan geopend voor kunstschaatsers en daar was veel weerstand tegen. Milieufederatie stapte zelfs naar de rechter om te voorkomen dat het zomerijs jaarlijks terugkeert. De rechter gaf de ijsbaan echter geen ongelijk en gaf de baan daarmee toestemming om open te blijven.

Of het zomerijs ook echt terugkomt, moet nog blijken. Rob Kleefman kan nog geen uitsluitsel geven. Eerst wil hij met de betrokken partijen afgelopen zomer evalueren, alvorens daarover een besluit te nemen.

Maar over zomerijs op de lange baan kan hij al wel duidelijkheid geven. "Langebaanschaatsers zul je hier niet zien in de zomer, dus wij hebben zeker niet de intentie om de vierhonderdmeterbaan te openen in de zomer."