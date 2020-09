Kooplui Waterloopleinmarkt vrezen voor omzet na verhuizing: "Verschrikkelijk boos"

Crispijn Geus-Tromp staat al tien jaar met zijn vrouw op de Waterloopleinmarkt. Hij begrijpt goed dat er verbouwd moet worden, maar maakt zich zorgen over de tijdelijke plekken. "Ik heb op dit moment een riante plek, waardoor ik genoeg geld kan verdienen. De komende anderhalf jaar krijg ik een twaalfde daarvan terug. Als ik mijn best doe, houd ik een kwart van mijn inkomsten over."

'Ruimte is schaars'

Een woordvoerder van stadsdeel Centrum bevestigt dat het onmogelijk is om marktkooplui op de tijdelijke markt meer meters te geven dan waarvoor zij een vergunning hebben. "Nu is het nog zo dat het rustig is op het Waterlooplein. Daarom kan een marktondernemer soms een dubbele plek huren. Dat kan in de nieuwe, tijdelijke situatie niet. Daar is helaas geen ruimte voor, de openbare ruimte in Centrum is erg schaars", laat zij weten.

