Tientallen auto's bekrast in Zaandamse Burgemeestersbuurt

ZAANDAM - Enkele tientallen Zaandamse auto-eigenaren zijn vannacht gedupeerd door een of meerdere vandalen. Het spoor van vernieling werd getrokken door de Burgemeestersbuurt, ten oosten van het stadscentrum.

De anonieme tipgever laat weten dat zijn auto - net als andere auto's in de straat vanaf de stoep aan de bijrijderskant zijn bekrast. "Daarna zijn ze de weg overgestoken, en zijn ze verder gegaan." Omdat hij een wat oudere Suzuki Wagon heeft, valt de schade voor hem relatief mee. "Maar m'n buren hebben een Opel van vier maanden oud, dus de buurvrouw was niet blij."

Dat blijkt uit foto's van de betreffende auto's, die NH Nieuws van één van de gedupeerde auto-eigenaren kreeg doorgestuurd. Volgens de man, die liever anoniem blijft, zijn er alleen al in de Kepplerstraat - een grote doorgaande weg dwars door de buurt - vijftien auto's onder handen genomen. "Maar ook meerdere in de straat achter ons", vertelt hij.

Een politiewoordvoerder bevestigt het vandalisme in de Burgemeestersbuurt tegenover NH Nieuws, en laat weten dat het volgens de wijkagent om zo'n twintig auto's gaat. "Dat is natuurlijk ontzettend vervelend", aldus de woordvoerder. "Maar we hebben nog niet veel aangiftes binnen."

Nog geen aanhoudingen

Er is nog niemand aangehouden voor de reeks vernielingen, en verdachten zijn nog niet in beeld. De politie roept gedupeerde auto-eigenaren op om alsnog aangifte te doen, en vraagt omwonenden relevant beeldmateriaal, bijvoorbeeld van beveiligingscamera's, met de recherche te delen.