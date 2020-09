Burgemeester Huizen: 'We merken dat mensen klaar zijn met de maatregelen'

HUIZEN - Met een flink aantal besmettingen is de gemeente Huizen hard geraakt door het coronavirus. Volgens burgemeester Niek Meijer ligt dit hoge aantal vooral aan het feit dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid niet meer nemen en "er klaar mee zijn." Dat zegt de burgemeester in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag.

Volgens Meijer is dat erg jammer. "Je wil juist dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen en dat die urgentie weer terugkomt", zegt de burgemeester. Als bestuurder geeft Meijer aan soms te worstelen met de coronacrisis en de maatregelen. "We zijn mensen en we zijn bestuurders. We worstelen met elkaar over hoe we het goed moeten doen. Soms krijg je het gevoel van onmacht daarbij."

Besmettingen en maatregelen

Volgens het RIVM zijn er in de afgelopen twee weken 41 besmettingen bijgekomen in Huizen. Maar extra maatregelen bovenop de huidige maatregelen invoeren, daar wil Meijer niet aan. "De eigen verantwoordelijkheid kan je niet in regels opleggen." Wel wil het college met de "toonaangevende spelers" in gesprek gaan. Deze spelers zijn de sportverenigingen, winkeliers, kerkgemeenschappen en werkgevers.

Om de besmettingen in de thuissituatie aan te pakken wil Meijer "een intensievere mediacampagne" beginnen. Als gemeente achter de voordeur monitoren is volgens Meijer geen optie. "We kunnen niet als overheid achter de voordeur komen. Daar wil ik wegblijven."