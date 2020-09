'Centraal Corona Centrum is klaar voor een tweede golf'

GOOI EN VECHTSTREEK - Het Centraal Corona Centrum (CCC) is klaar voor de tweede golf. Dat zegt Frank Oostendorp, huisarts in Hilversum en lid van het crisisteam van het CCC in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag.

"De draaiboeken liggen klaar en we zijn met de huisartsen aan het monitoren hoeveel coronagevallen we in de praktijken zien", zegt Oostendorp. Ook wat betreft het materiaal ligt er voldoende klaar volgens de huisarts. "Schorten en handschoenen blijven soms een probleem, maar voor de rest ligt er genoeg."

Terugkeer virus Oostendorp is niet verbaasd over de nieuwe opkomst van het virus. "Het was bijna een zekerheid dat het virus terug zou komen. En de stijgende lijn houdt nog zeker twee tot drie weken aan." Wel had Oostendorp de tweede golf niet zo vroeg verwacht. Vooralsnog heeft de huisarts de tweede golf niet aan het aantal bezoekende patiënten gemerkt. "Wel worden we ongekend veel gebeld door mensen met vragen en valt het personeel vaak uit door ziektes, verkoudheid of zieke kinderen." De reguliere zorg houdt het volgens Oostendorp vooralsnog gewoon vol.