Lawaaiprotest op Grote Markt tegen vervroegde horecasluiting

Vlak voor aanvang was het nog rustig op de Grote Markt. Maar iets na enen, toen het protest zou beginnen, kwamen er enkele tientallen mensen het plein oplopen. Gewapend met pannen, trommels en toeters, want schreeuwen mocht niet, liepen de eerste demonstranten de markt op. Uiteindelijk stonden er zo’n zestig mensen. Het protest verliep rustig, de meesten hielden zich ook aan de afstandsregel.

Fay Maccoquodale-Smith, zelf ook horecaondernemer, benadrukt dat Nachtwacht Haarlem niet tegen coronamaatregelen is, maar wel tegen de vroege sluiting. “Laat ik voorop stellen dat wij geen corona-ontkenners zijn, maar wij denken dat deze maatregel averechts zal werken. Je jaagt mensen nu de huisfeestjes in, waar het helemaal lastig is om afstand te houden. Dan kan je iedereen beter in een gecontroleerde horecazaak zetten.”

De organisatie is blij met het protest. “Heel fijn om te zien dat er zoveel mensen uit de horeca waren, ondernemers en gebruikers. De vibe was positief. We hopen dat dit navolging krijgt en dat we met z’n allen ook corona er onder kunnen krijgen. En dat we mooie nachten kunnen blijven organiseren, voor iedereen, op een veilige manier.”