Hoogkarspelse clubs blij met opgehaald bedrag sponsoractie: "In deze tijd zeer goed te gebruiken"

HOOGKARSPEL - Meerdere verenigingen uit Hoogkarspel hebben met blijdschap gereageerd op het bedrag dat zij gisteren ontvingen door een sponsoractie. "We waren aangenaam verrast door een geweldige cheque die we in ontvangst mochten nemen", zegt het bestuur van Spirit'30. "Het is zeker in deze ellendige coronatijd meer dan welkom."

Voetbalvereniging SC Spirit'30 mocht gisteren een cheque ter waarde van 1.500 euro in ontvangst nemen. Dat werd gedaan door bestuursleden Timo Groot en Dorien de Boer, samen met jeugdleden Mika de Haan, Milan Kenter en Sam Bakker. Het bedrag dat werd opgehaald wordt besteed aan de jeugdafdeling van de vereniging. "Ongelooflijk", laat het bestuur weten. "We willen ook de leden, ouders, familieleden, dorpsgenoten en supporters van harte bedanken."

De 132-jaar oude Sportvereniging DESS ontving gisteren een cheque met een waarde van 1.250 euro. "Wat zijn we ontzettend blij dat ons in deze zware coronatijd een prachtig bedrag wordt geschonken om voor onze leden materialen aan te schaffen", zegt de gymvereniging. Dank ook aan alle mensen uit Drechterland die ons een warm hart toedragen! En niet alleen voor onze vereniging, maar ook meerdere verenigingen uit onze gemeente."

Ook handbalvereniging DTS'48 uit Westwoud/Hoogkarspel heeft met blijdschap gereageerd op een cheque die zij in ontvangst mochten nemen. Deze cheque had een waarde van 1.000 euro. "Een prachtig bedrag waar wij als vereniging ontzettend blij mee zijn", aldus de vereniging. "Vooral in deze tijd kunnen we dit zeer goed gebruiken. Veel dank aan alle mensen die muntjes in onze koker gedeponeerd hebben!"

300 sportverenigingen

De sponsoractie voor clubs werd georganiseerd door Deen supermarkten. Klanten kregen een sponsormunt bij een bepaald bedrag aan boodschappen. Deze munten konden zij doneren aan hun favoriete sportvereniging.

In totaal werd er 400.000 euro opgehaald, dat verdeeld werd over ruim 300 sportverenigingen. In West-Friesland werden ongeveer 90 sportverenigingen gesponsord.