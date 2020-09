Weersomstandigheden gooien roet in het eten voor honkballers

Zowel het veld van de Hoofddorpers als die van het Rotterdamse Neptunus is afgekeurd. Wanneer de wedstrijden worden ingehaald en of de returns van zondag wel door kunnen gaan, is nog niet bekend.

Het is sowieso een lastig seizoen voor de honkballers in de Nederlandse hoofdklasse. Eerder kampten de Pirates al met een aantal coronabesmettingen, waardoor de ploeg van coach Michael Duursma in quarantaine moest en een aantal wedstrijden miste. Met name de Amsterdammers hebben om die reden extra veel wedstrijden op de agenda staan de komende weken.