Spoeddebat in de Tweede Kamer over afromen Tata Steel IJmuiden door India

IJMUIDEN - Het Indiase moederbedrijf van Tata Steel roomt al jaren geld af van de IJmuidense tak. Dat blijkt uit onderzoek van het Noordhollands Dagblad, waaruit naar voren is gekomen dat het miljardenverlies dat de Europese tak lijdt deels te danken is aan constructies rondom de inkoop van grondstoffen en een 'web van interne leningen'. In de Tweede Kamer is een spoeddebat aangevraagd over de kwestie.