Amstelland Aalsmeerse Stommeermolen viert vandaag 100-jarig bestaan

AALSMEER - Molenaar Jan Hofstra viert vandaag de verjaardag van 'zijn' Stommeermolen. Sinds begin jaren 90 woont hij in de molen aan de Molenvliet in Aalsmeer en nog iedere dag hijst hij de zeilen. Op 26 september 1920 ging de huidige molen in werking en dus staan we vandaag stil bij de unieke molen, die is opgebouwd uit onderdelen met verschillende bouwjaren.

De hobbymolenaar, die in het Rijksmonument zijn leven slijt, geniet met volle teugen van het molenaarsschap. Voordat de Stommeermolen in werking trad prijkte een andere molen aan de Aalsmeerse horizon. "De oorspronkelijke molen is in 1650 gebouwd, maar die is onder het malen op 4 december 1919 door de bliksem getroffen. Die is draaiend en brandend ten onder gegaan, en dat heeft grote indruk gemaakt hier op de Aalsmeerders die hier toen leefden."

De verwachting was toen dat er een elektrisch gemaal gebouwd zou worden om de molen te vervangen. De ingelanden, de bestuurders binnen de waterschappen in ons land, wilden koste wat het kost een traditionele molen, en geen modern gemaal. Het bijzondere aan de Stommeermolen is dat deze is samengesteld met onderdelen uit verschillende eeuwen. "Alles wat onder de grond zit is van 1650, dit stukje muur tot de bovenkant van die ramen dat is van 1920, dat achtkant dat er bovenop staat is van 1740 en de kap is waarschijnlijk nog ouder. We weten niet precies wanneer die in Medemblik zijn gemaakt en we weten zelfs niet welke molen het precies is, want er stond daar een hele batterij molens."

Quote "Als het donker is zet ik 'm al aan de praat en meestal als het bedtijd is, na het tandenpoetsen, zet ik 'm weer stil" molenaar Jan Hofstra

Jan hoopt nog lang in de molen te kunnen wonen en baas te blijven over het indrukwekkende gemaal. "De laatste jaren werk ik heel veel thuis. Als er dan een goede wind staat 's morgens vroeg, zet ik 'm al aan de praat en meestal als het bedtijd is, na het tandenpoetsen, zet ik 'm weer stil." Inmiddels is naast de molen een elektrisch gemaal dat het overgrote deel van de werkzaamheden over heeft genomen. Toch draagt de molen ook zijn steentje bij: volgens Jan scheelt de werkzame molen de waterschappen op jaarbasis ongeveer 2.000 euro. Voor de nieuwsgierigen: Jan verwelkomt geïnteresseerden graag in de molen om een kijkje te nemen en uitleg te geven over de werking van het unieke monument.