Harry (73) loopt de marathon, omdat '73 geen leeftijd is om te overlijden'

HOOGKARSPEL - Hoe snel Harry Schutte (73) volgende maand de marathon loopt, maakt hem niet uit. Het feit dát hij hem als 73-jarige loopt, vindt hij veel belangrijker. Het is de leeftijd waarop zijn moeder Corrie overleed. En dat is te jong, vindt de Hoogkarspeler. Daarom wil hij met deze prestatie laten zien waar je met 73 jaar nog toe in staat kunt zijn.

Harry traint voor de virtuele Marathon van Amsterdam, die hij 18 oktober op het sportcircuit in Hoogkarspel gaat rennen. Met zijn 73 jaar heeft hij nu dezelfde leeftijd als zijn moeder toen zij overleed aan de gevolgen van leverkanker. Naarmate deze leeftijd voor hem dichterbij kwam, realiseerde Harry zich steeds vaker dat 73 jaar te jong is om dood te gaan. Op een verjaardag raakte hij erover in gesprek met een vrouw wiens moeder ook op 73-jarige leeftijd overleed. Op die verjaardag is zijn ambitie ontstaan. Lees verder onder de video.

Harry Schutte (73) loopt dit jaar een marathon.

Harry besloot daar namelijk: "Als ik 73 ben, dan ga ik nog een keer een marathon lopen om te laten zien dat 73 geen leeftijd is om te overlijden. Dan moet je nog tot heel veel dingen in staat zijn." Volgende maand is het zo ver, en zal Harry proberen 2.500 euro inzamelen voor het KWF. Fanatieke hardloper Met regelmaat heeft hij halve marathons gelopen en nog altijd doet hij af en toe een 'tienkilometerloopje'. Een hele marathon heeft hij slechts één keer eerder gedaan, dat was 21 jaar geleden in Rotterdam. Hij weet dus wat hem te wachten staat en de trainingen gaan hem goed af. "Het gaat goed, maar ik ben natuurlijk iets langzamer geworden, dus ik tel drie kwartier bij de tijd van Rotterdam op. En dan kom ik op 4,5 uur waarbinnen ik het in principe zou moeten redden."

"73 jaar is geen leeftijd om te overlijden. Dan moet je nog tot heel veel dingen in staat zijn" Harry Schutte (73), loopt een marathon

Toch vindt hij de achterliggende boodschap veel belangrijker dan zijn uiteindelijke tijd. Hoewel hij naar eigen zeggen zeker niet de enige is in Nederland die op deze leeftijd een marathon loopt, haalt hij veel motivatie uit alle positieve reacties die hij krijgt. "Gisteren heb ik nog een kaart van kennissen van ons gekregen, die hadden ook gedoneerd en op rijm gezet hoe mooi het is wat ik ga doen. Dat raakt je wel een beetje", vertelt hij. Samen lopen Hij rent met gemak over het sportcircuit en is daar regelmatig twee uur lang aan het trainen. Op 18 oktober staat de marathon op het programma. Andere gegadigden die zich hadden klaargestoomd voor de Amsterdamse marathon zijn ook welkom om daar de marathon te lopen. Zij kunnen daarvoor contact opnemen met het Sportcircuit Hoogkarspel.

