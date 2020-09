Zwembad Molenkoog na 50 jaar nog steeds onmisbaar voor Texelaars

Zwembad Molenkoog op Texel bestaat dit jaar vijftig jaar. Hoewel er dit seizoen vanwege corona minder bezoekers waren dan in vorige jaren, is de harde kern ochtendzwemmers dolblij dat ze weer kunnen zwemmen. "Het is de ideale start van de dag."

De opening van de Molenkoog in 1970 was een klein beetje een valse start. Er werd al volop gezwommen, maar eigenlijk was het zwembad nog niet af. In 1971 werd het zwembad officieel geopend. Voor badmeester Connie Joling komt dat eigenlijk wel goed uit, dit jaar kan door corona het vijftigjarig jubileum niet gevierd worden, maar volgend jaar proberen ze het gewoon weer.

