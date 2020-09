Zeven Bergense jongeren krijgen allerlaatste waarschuwing na wangedrag

BERGEN - Zeven Bergense jongeren die zich hebben misdragen in het centrum van het dorp hebben een zogeheten 'last onder dwangsom' opgelegd gekregen. Ze mogen zich de komende tijd niet meer misdragen, anders riskeren ze een fikse boete.

Het is al weken onrustig in Bergen. Twee weken geleden kwam het tot een kookpunt toen jongeren zich tegen de politie keerden en hen met glas bekogelden.

Bewoners en ondernemers in het dorp gaven toen tegen NH Nieuws aan dat het wangedrag het gevolg was van verveling. In en rondom Bergen gaan meerdere grote evenementen niet door, waardoor jongeren bijna nergens terecht kunnen voor vermaak. "Nou, er zijn best wel veel mensen die zich vervelen en met een drankje op gaat het dan wel snel in dit dorpje", verklaart een 16-jarig meisje. "Veel mensen van dorpjes hier in de buurt komen dan hier ruzie zoeken. Dat gebeurt regelmatig."

Last onder dwangsom

Ondernemers zeiden toen al dat de politie een groep in het vizier had. Het zou gaan om een groepje jongeren dat regelmatig overlast veroorzaakt. In de bewuste nacht werden er al twee jongeren aangehouden.

Een groepje van zeven jongeren hebben nu een last onder dwangsom opgelegd gekregen. Dat betekent dat de gemeente hen bestuurlijk maant zich de komende tijd te gedragen. Doen ze dat niet, krijgen ze een hoge boete.

Een gemeente kan een last onder dwangsom opleggen aan burgers die zich niet aan bepaalde regels houden. Zo'n dwangsom wordt vaak opgelegd om 'burgers een onrechtmatige situatie te laten herstellen of te laten voorkomen'.

NH Nieuws ontving onderstaande beelden van de nacht waarop de jongeren de politie met glas bekogelden: