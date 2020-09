Man neergeschoten in Amsterdam, EOD doet onderzoek naar verdacht pakketje

AMSTERDAM - Op de Osdorper Ban in Amsterdam Nieuw-West is rond 4.15 uur vanmorgen een man neergeschoten. Op dezelfde plek doet de politie onderzoek naar een verdacht pakketje.

De omgeving van de Osdorper Ban is afgezet voor sporenonderzoek. De EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) is ter plaatse om het verdachte pakketje te onderzoeken. Op foto's is te zien dat het om een zwart pakje gaat waaruit een touw of draad lijkt te lopen.

Op straat hebben agenten tenminste een kogelhuls aangetroffen. Het gebied rond het incident is breed afgezet voor onderzoek.

Het slachtoffer van de schietpartij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.