Jong AZ-trainer Vonk: rode kaart maakte het verschil met duel tegen De Graafschap

DORDRECHT - Onvergelijkbaar vindt trainer Michel Vonk de uitschieter van maandag van Jong AZ tegen titelkandidaat De Graafschap (7-3 winst) met de uitglijder bij hekkensluiter FC Dordrecht (2-0 verlies). Het grote verschil? "De rode kaart", aldus Vonk.

Rechtsback Fons Gemmel werd na een half uur spelen twee keer binnen een paar minuten op de bon geslingerd door scheidsrechter Stan Teuben. De eerste gele kaart kreeg hij voor een handsbal, de tweede voor een overtreding. Vonk: "Bij de eerste stond-ie verkeerd en de tweede was veel te wild inkomen. Zuur dat het zo snel achter elkaar komt. Ik had het gevoel dat hij er bij de eerste er ook niet lekker in zat. Misschien had ik hem eerder moeten wisselen." En dus stond Jong AZ bijna een uur lang met een man minder in het veld. Tekst gaat verder onder de video

Michel Vonk na de 2-0 nederlaag bij FC Dordrecht - NH Sport/Edward Dekker

Mohamed Taabouni was één van de spelers die een aantal keren FC Dordrecht-keeper Antony Swolfs aan het werk zette. Maar de voormalig doelman van Telstar hield zijn doel schoon. Taabouni: "Ik vond ons eigenlijk niet slecht spelen vandaag. We hebben veel kansen gecreëerd en hadden moeten scoren. Ik had er zelf ook eentje moeten maken." Tekst gaat verder onder de video

Mohamed Taabouni moest met Jong AZ een nederlaag slikken - NH Sport/Edward Dekker

Kapotte vlag, duel tijdelijk gestaakt Opvallend moment was dat halverwege de tweede helft alle spelers van het veld gingen, omdat de vlag van de assistent-scheidsrechter kapot was. Het duurde even voordat dat probleem was verholpen. "Ik denk slecht voorbereid", zei Taabouni na afloop. Ook Vonk ergerde zich dat dit zo lang duurde. "Ik denk dat de scheidsrechter even naar binnen wilde, omdat het regende", zo sprak hij cynisch.

