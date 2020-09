Streep door derby IJmuiden-Stormvogels: "Dit duel trekt veel mensen uit de regio"

IJMUIDEN - De wedstrijd VV IJmuiden - Stormvogels is uitgesteld door de veiligheidsregio Kennemerland, vanwege gezondheids- en veiligheidsredenen. Het sportcomplex van IJmuiden is 'te open', waardoor de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Beide ploegen uit de derde klasse gaan daarom op zoek naar een nieuwe datum.

"VV IJmuiden heeft geen sportcomplex dat je kan afsluiten", legt Stormvogels-trainer Sjaak Lettinga uit tegen NH Sport. "Het ligt aan een doorgaande weg die je vanaf meerdere kanten kan benaderen. Het complex kan je niet op slot doen." De derby wordt normaal gesproken door honderden liefhebbers bezocht. "Het is een echte derby in IJmuiden. Die hebben we jarenlang niet gehad. Sinds een paar seizoenen staat dit duel weer op het programma. Dat trekt wel veel mensen uit de regio", bevestigt Lettinga.

Begrijpelijke keuze Lettinga snapt de keuze van de veiligheidsregio. "Het is duidelijk. Ik vind het alleen wel jammer dat de wedstrijd wordt uitgesteld. Volgens mij zijn er een aantal mogelijkheden om de derby toch door te laten gaan. Bijvoorbeeld in het stadion van Telstar, het had ook bij ons gespeeld kunnen worden. Als we daar op tijd mee waren begonnen, hadden we morgen gewoon kunnen spelen."

Quote "Er zijn een aantal mogelijkheden om de derby toch door te laten gaan. Bijvoorbeeld bij Telstar" STORMVOGELS-TRAINER Sjaak Lettinga

Zonder publiek "Zulke wedstrijden speel je toch het liefst met publiek, maar ik vind dat wel een optie", geeft de trainer van Stormvogels toe. "Ik heb niet het idee dat we over twee maanden wel vierhonderd man langs de lijn kunnen verwelkomen. Er is geen garantie dat het over een aantal maanden wel kan, voor ons is het belangrijk dat we kunnen voetballen. Er zullen wel meer duels worden afgelast, dan vind ik het jammer dat deze wedstrijd om zo'n reden niet doorgaat."