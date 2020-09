"Hij tilde hondje Luna boven zijn hoofd en smeet haar keihard tegen de grond"

Het nieuws over de mishandeling van hondje Luna bij een flat in de wijk Peldersveld gaat als een lopend vuurtje door Zaandam. Niet verwonderlijk, want behalve de aandacht op social media hebben ook heel veel mensen het incident zien gebeuren.

Moj vertelt dat zijn moeder afgelopen woensdagochtend buiten voor de ingang van de gezamenlijke boxdeur stond met Luna en een praatje maakte met de buurvrouw. Op dat moment komt de buurman met een hoge snelheid over de stoep gereden, waardoor Luna begint te blaffen.

Agressief

Moj was er zelf niet bij, en doet het verhaal namens zijn moeder. Zij is zo aangeslagen dat hij het beter kan verwoorden. "De buurman reageerde heel agressief naar mijn moeder en daarna parkeerde hij zijn fiets in de schuur. Mijn moeder en de buurvrouw zetten hun gesprek al wandelend voort. De buurman komt echter terug, loopt in een rechte lijn over het grasveld en pakt Luna -die aangelijnd is- op. Hij neemt haar in twee handen boven zijn hoofd en smijt haar met alle kracht die in hem zat keihard tegen de grond."

Baasje Maryam zakt huilend in elkaar en ontfermt zich over Luna terwijl de buurvrouw de politie belt. De buurman zegt nog wel 'sorry' en 'dat had ik niet moeten doen'. Dan gaat hij in gesprek met de politie terwijl Luna door de dierenambulance wordt afgevoerd. Het ziet er niet goed uit. Luna wordt dezelfde dag nog geopereerd.

Botbreuken

Haar bovenbeen is op vier plekken gebroken net zoals haar heup, ook zijn haar ribben gebroken. Een dag later gaat Luna, een 8 kilo wegende American Eskimo Dog, opnieuw onder het mes. "Ze zit onder de medicatie, waaronder morfine en is ontzettend afstandelijk en bang. Ze eet en drinkt niet en ik blijf de hele nacht bij haar om haar in de gaten te houden", vertelt Moj die in het dagelijks leven student is. De komende zes weken zal Luna complete rust moeten houden.

Aangifte komt later

Moj en zijn moeder hebben nog geen aangifte kunnen doen, daarvoor hebben ze pas in oktober tijd. Omdat Moj woest was op de buurman besloot hij dit verhaal wel te delen op Facebook. "Ik heb hier echt enorm veel reacties op gehad. Veel mensen vragen wie de dader is en zeggen dat ze hem willen terugpakken. Het gaat echt tot aan doodsbedreigingen aan toe. Ik reageer niet op dat soort berichten, daar zit ik niet op te wachten. Natuurlijk was ik over de rooie en ik weet dat de buurman bang is. Hij is hier nog aan de deur geweest om zijn excuses aan te bieden, maar ik wilde dat niet horen. Het is niet op te lossen, mijn beestje is al beschadigd", zegt Moj.

Juridische schade

"Ik wil mijn buurman juridische schade aanrichten voor alle fysieke en emotionele pijn die hij ons heeft aangedaan. Mijn moeder is er al helemaal kapot van. Ik ga hem voor de rechtbank brengen, ik wil hem op een legale manier laten boeten voor wat hij heeft gedaan."