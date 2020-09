Dief heeft spijt en brengt geld uit gestolen donatiebox voor zieke Björn terug

De man kwam vanmorgen in de winkel binnen om te vertellen dat hij spijt had van zijn daad. De dief had gisteren namelijk op klaarlichte dag een donatiebox gestolen. In die box zat ongeveer 40 euro voor de zieke Björn (31) uit Beverwijk, die lijdt aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker.

De zonnestudio zette de beelden van de diefstal online en gaf daarbij de dief een dag de tijd om de box terug te brengen. Via social media kwamen er flink wat reacties op de beelden en de dief besloot inderdaad binnen de gestelde termijn terug te keren naar de zonnestudio.

"Hij is vanmorgen in de winkel gekomen. Jammer genoeg zonder box, maar wel met het dubbele aan wat er in zat." Medewerkers laten op Facebook weten dankbaar te zijn dat de oproep zo vaak is gedeeld. "Zonder jullie hadden we dit niet kunnen bereiken."