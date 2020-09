Woonboot van het Jaar: "Een twee-op-één-bak bestond nog niet"

AMSTERDAM - De Woonboot van het Jaar is bekend gemaakt door VLOT magazine. De winnaar van dit jaar is de twee-op-één-bak woning van woonark Schoonschip.

Daarnaast maakt de woonboot deel uit van woonark Schoonschip, de schoonste en meest duurzame woonbotengemeenschap in Europa. Zo maakt de woonboot gebruik van warmte en koudte opslag in water en produceert de gehele gemeenschap haar eigen stroom.

Voor de jury leek er geen twijfel mogelijk. De woonark Schoonschip heeft de prijs in de wacht gesleept omdat ze een woonboot hadden met een twee-op-één bak woning. "Dat bestaat nog niet. Het is bijzonder dat je aan de buitenkant er niet zo veel van ziet. Maar wanneer je naar binnen stapt, heeft de ene kant een hele andere inrichting en stijl dan de andere kant", zegt Ingeborg Mout, jurylid voor de prijs.

Maar woonark Schoonschip was dan ook al lang in de planning. Bewoner en ingenieur Pieter Kool heeft de woonboot samen met architect John Kusters, familie en buurvrouw ontworpen. "We zijn dertien jaar geleden begonnen met een groep mensen en hebben dit idee toen bedacht. Veel van wat we wilde was nog nooit geprobeerd, dus we zijn veel met de gemeente in gesprek geweest om de plannen te kunnen realiseren."

De winnaar van woonboot van het jaar had ook nog eens pech. Net toen de woonboot gebouwd was brak er brand uit. "Er was van onze helft van de woning helemaal niets meer over na de brand." Pieter heeft toen veel aan zijn toekomstige buren gehad. "Vervolgens heeft de hele woonark gemeenschap geld ingezameld zodat we weer opnieuw de woonboot konden bouwen. Zo kun je zien dat we een hechte gemeenschap zijn!"