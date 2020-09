Burgemeester Broertjes baalt van extra maatregelen: "Maar cijfers stijgen te hard"

HILVERSUM - Burgemeester Pieter Broertjes, tevens voorzitter van de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek baalt van de extra maatregelen die vanaf komende zondag gaan gelden. "Ik had gehoopt dat we er buiten zouden blijven. Maar de cijfers geven mij geen gelijk", vertelt hij aan NH Nieuws.

Vorige week was Broertjes kritisch op de extra maatregelen en hekelde de rolverdeling tussen de regiovoorzitters en de landelijke overheid. Hij wil graag meer invloed op regionale maatregelen. Want in 't Gooi gedraagt 80 procent van de horeca zich voorbeeldig, zo vindt de burgemeester. "Het is ook een beetje straf voor goed gedrag en dat vind ik vervelend. Het is nu even niet anders. Ik denk dat gezien de cijfers we misschien volgende week nog wel voor hardere beslissingen komen te staan."

"De cijfers stijgen hard de laatste weken, dus ik heb geen argument meer om te zeggen: 'dat doe ik niet'. Dus we moeten mee in de golf om dat virus onder de knie te krijgen", zo legt hij verder uit.

Sceptisch

Toch is de voorzitter van de Veiligheidsregio kritisch over dat uurtje eerder sluiten van de horeca. "We zullen zien of daar toch besmettingsbronnen vandaan komen. We hebben dat hier niet ontdekt tot nu toe."

Maar hij wijst ook op ieders eigen verantwoordelijkheid. "Dat virus verspreiden we zelf. Daar moet een eind aan komen. Dat heeft toch te maken met discipline en gedrag." Er zal intensiever worden gehandhaafd en de komende tijd houdt de Veiligheidsregio nauw in de gaten of de maatregelen effect hebben. Na het weekend bespreekt het veiligheidsberaad of er nog extra maatregelen komen specifiek in 't Gooi.