Wordt digital swarming het nieuwe demonstreren? "Dit wordt geweldig"

AMSTERDAM - Tijdens Fiber Festival werd in Amsterdam Noord de workshop Digital Swarming gegeven. Digital Swarming is een nieuwe decentrale demonstratievorm gebaseerd op collectieve actie en beweging.



"Zwermen ken je natuurlijk wel van vogels", zegt Floor van Leeuwen, als choreograaf actief bij TOOLS FOR ACTION, een stichting die nieuwe vormen van demonstreren onderzoekt. "Bij deze vorm van demonstreren is er dus niemand de baas, je stemt alles met elkaar af en bepaalt als collectief waar je heen gaat en wat je doet." Artur van Balen, kunstenaar bij TOOLS FOR ACTION, legt het uit. "Eigenlijk is dit bedoeld als een nieuwe vorm van manifesteren die tussen kunst en protest in zit. Dus dat je niet meteen door hebt of het nou om een protest of een kunstpeformance gaat."

Tijdens deze workshop krijgen deelnemers een rode plastic hoes met een lamp mee om als rugzak om te doen. Ze kunnen zelf bepalen wanneer ze de lamp aan en uit doen. Maar het is de bedoeling dat het aan en uit schakelen van de lampjes in overeenstemming gebeurt.

Één van de inspiraties voor digital swarming blijken de demonstraties in Hong Kong. "Daar geldt natuurlijk het idee van 'be like water'. Ze zijn decentraal georganiseerd zonder duidelijke leiders. Zo kunnen mensen minder makkelijk opgepakt worden. Ze gebruiken communicatiemiddelen waardoor ze kunnen blijven afstemmen zelfs als het internet niet bereikbaar is", vertelt Artur enthousiast.

Er ging een brainstorm vooraf aan de workshop waarbij iedereen ideeen kon opperen. Artur vind het belangrijk dat iedereen kan meedoen en dat iedereen ervan kan leren. "Het is een open source project, dus we delen alle informatie publiekelijk zodat ook andere mensen van ons onderzoek kunnen leren." "We staan nog echt aan het begin van deze demonstratievorm. Er zijn zoveel mogelijkheden: Muziek. kleuren, formaties. Ik vind het fantastisch dat ik die kan onderzoeken samen met Artur", zegt Floor trots. Artur is overtuigd dat Digital Swarming snel aan populariteit zal winnen. "Geef het een paar maanden en dan zijn we met een paar honderd man en dan kunnen we echt gaan gaan beginnen."