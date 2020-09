VLOG: "Vanwege de dyslexie werden de woorden eerst rood doorstreept"

WERVERSHOOF - Desi gaat langs bij bijzondere West-Friezen met een leuke hobby of een bijzonder beroep. Deze keer gaat zij op bezoek bij Mariska Noordeloos, een schrijfster met dyslexie.

Op 25 september kwam haar derde boek uit en er liggen er nog meer op de plank. Desi zocht Mariska Noordeloos thuis op, in het mooie Wervershoof.

Aan de keukentafel bespreken Mariska en Desi het verloop van haar carrière. Waarom is ze begonnen? En wat heeft haar de eerste jaren tegen gehouden? Ondanks dat Mariska dyslexie heeft, heeft ze het schrijven goed te pakken.

Inmiddels is haar boek 'Hel op aarde' al uit en Mariska vertelt Desi dat er nog twee boeken klaar liggen. Wat Mariska haar tip is voor andere beginnende schrijfsters? Dat zie je in de video: