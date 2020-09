Ziekenhuizen in Noord-Holland openen corona-afdelingen, reguliere zorg draait nog

NOORD-HOLLAND - Verschillende ziekenhuizen in de provincie hebben door het toenemende aantal opnames van coronapatiënten weer speciale verpleegafdelingen voor coronapatiënten moeten openen. Ook moesten er al enkele patiënten verplaatst worden. De reguliere zorg draait in alle ziekenhuizen die NH Nieuws heeft gesproken nog normaal.

Alle ziekenhuizen zien een stijging van het aantal met corona besmette patiënten. In ziekenhuizen in Amsterdam, Alkmaar en West-Friesland zijn speciale afdelingen geopend. Het Zaans Medisch Centrum gaat binnenkort zo'n afdeling openen.

Voor een aantal ziekenhuizen is het nog niet noodzakelijk om een corona-afdeling te openen, zoals het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk. Ook het Ter Gooi ziekenhuis en het OLVG in Amsterdam openen nog geen corona-afdeling.

Reguliere zorg

Alle ziekenhuizen zeggen tegen NH Nieuws dat de reguliere zorg nu niet in de problemen is. De ziekenhuizen roepen mensen ook op om het ziekenhuis vooral niet te mijden. "Onze grootste zorg is dat mensen wegblijven uit angst", vertelt woordvoerder Sandra de Jong van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.

De speciale corona-afdelingen zorgen er volgens de woordvoerder van het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar voor dat de reguliere zorg door kan blijven gaan. "We centreren de coronazorg het liefst op één plek, zodat de andere zorg door kan blijven gaan."

Om de reguliere zorg door te laten gaan, werken de ziekenhuizen samen. Zo kunnen patiënten overgeplaatst worden. "We werken goed samen met andere ziekenhuizen in de regio en verspreiden de patiënten", laat het OLVG weten.

Bezorgdheid

Er heerst wel bezorgdheid bij de ziekenhuizen over het toenemende aantal besmettingen en opnames. "Het wordt wel erg spannend", vertelt een woordvoerder van het OLVG in Amsterdam.

Een woordvoerder van het Noordwest in Alkmaar deelt de zorgen. "De planbare zorg is nog niet uitgesteld, maar ik ben bang dat dat niet een kwestie is van óf dat gaat gebeuren, maar wanneer", zegt ze. "We komen weer in situatie dat er druk op de ketel komt."

Voorbereiding

De afgelopen maanden hebben alle ziekenhuis wel voorbereidingen getroffen voor 'de tweede golf'. "De tijd om bij te komen, wordt ons niet gegund", zegt De Jong van het Rode Kruis Ziekenhuis. "Maar we besteden er veel aandacht aan, zodat iedereen er ook mentaal klaar voor is."

Ook in het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn is er de afgelopen maanden hard gewerkt. "We wisten dat er een moment kwam dat er een toename zou komen", aldus woordvoerder Esther Muusse. "We hebben ons daarop goed voorbereid. De vorige keer hebben we met z'n allen geëvalueerd en we zijn klaar voor nieuwe opnames."