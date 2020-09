VLOG: Desi kijkt haar ogen uit in 17e eeuwse schilderijenkabinet

HOORN - Het Westfries Museum heeft een heus schilderijenkabinet geopend. Het museum heeft een gevarieerde collectie schilderijen uit de 17e eeuw, gemaakt door schilders die in West-Friesland hun brood verdienden. Bij gebrek aan muurruimte kon het museum tot voor kort maar een deel van deze collectie aan het publiek tonen, maar daar is nu verandering in gekomen.

"Wat we hier willen laten zien is hoeveel er in die tijd gemaakt is en hoe verschillend ook"

Desi ging naar de opening van het schilderijenkabinet en waande zich in de 17e eeuw. Dat is te danken aan de eeuwenoude houten vloer, de kasten die in de ruimte staan en natuurlijk de kunstwerken die van plafond tot plint hangen. Maar ook het imitatie goudleerbehang waarmee de wanden bespannen zijn, vindt Desi fantastisch. Dit in Litouwen gemaakte behang is een natuurgetrouwe kopie van het goudleerbehang in de regentenkamer van het voormalige Weeshuis in Enkhuizen, uit 1742.

Verder sprak Desi ook met Ad Geerdink, de directeur van het Westfries Museum.

Bekijk hieronder de video en zie hoe het schilderijenkabinet eruit ziet.