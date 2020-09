Competitiemanager KNVB: "Stadions veiligste plek om samen te komen"

ZEIST - Een voetbalstadion is volgens competitiemanager Jan Bluyssen van de KNVB momenteel één van de veiligste plekken om in de coronatijd samen te komen. Bluyssen is dan ook niet bang dat de gebeurtenissen in Tilburg, waar fans van Willem II op een plein dicht bij elkaar stonden, een negatieve weerslag zullen hebben op de bezettingsgraad van de stadions.