Campagne waarschuwt 'lakse' jongeren voor verspreiding coronavirus: Verziek het niet!

DEN HELDER - 'Met al je vrienden in een waggie: draag een mondkapje. Verziek het Niet'. Met die slogan start de gemeente Den Helder een campagne om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De campagne is dit keer speciaal gericht op jongeren die het niet zo nauw nemen met de coronamaatregelen. Zoals de leerlingen van het Lyceum aan Zee. "Ik denk dat wij er heel erg laks mee omgaan. Na een aantal maanden denk je wel 'laat maar zitten', aldus Sophia de Leeuw.

Met posters in stad en op social media krijgen jongeren de waarschuwing vooral niet te laks om te gaan met de coronamaatregelen. Dat lukt niet altijd, beaamt Sven Haboldt, leerling van het Lyceum aan Zee: "Ik ben er makkelijker in. Ik houd wel afstand van mijn opa en oma, maar ik zit in het weekend wel met vrienden."

Niet verwonderlijk, vindt Yentl Landaal: "De vrienden die ik heb zitten allemaal bij elkaar in de klas, dus als je dan een feestje hebt maakt dat ook niet uit." Stijn Broersma vult aan: "In het weekeinde kom je elkaar ook weer tegen bij sportclubs. Dan is afstand houden niet echt mogelijk. Tegenover ouderen en volwassen probeer ik er wel meer mee bezig te zijn."

Rode contouren

Het aantal gevallen van corona in de kop Noord-Holland valt nog mee en Den Helder hoopt vooral 'Amsterdamse toestanden' voor te zijn. "In de hoofdstad zien we een enorme toename van mensen die besmet zijn met het virus. Maar voor hetzelfde geld zitten we volgende week wel in dezelfde rode contouren zoals andere regio's. Dat willen we tegen gaan."

Snel vaccin

Dat er een tweede golf op komst is, daar twijfelen de leerlingen van Lyceum aan Zee niet aan. "Ik ben vooral bang dat mijn opa of mijn moeder ziek wordt", zegt Yentl. Sven blijft zich gewoon aan de maatregelen houden: "Ik heb niet het idee dat ik dan andere mensen kan besmetten." Voor Stijn is het genoeg geweest: "Ik vind het wel lang duren. Van mij mag er heel snel een vaccin komen, zodat het zo snel mogelijk afgelopen is."