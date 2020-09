Hilversumse arts opnieuw in quarantaine op Samos: "Echt frustrerend"

HILVERSUM - Jeanine van Ancum heeft deze week geen vluchtelingen op het Griekse eiland Samos kunnen helpen, want ze zit voor de tweede keer in quarantaine. "Het was een vreemde en frustrerende week", zegt ze.

Vorige week vertelde Jeanine dat ze in het vluchtelingenkamp de eerste officiële corona gevallen hadden. Het kamp en de kliniek gingen dicht en iedereen werd getest op het virus.

De belofte was dat de uitslag de volgende dag zou komen, maar ze moesten zes dagen wachten op de uitslag, ook moesten ze in quarantaine. Dagelijks komen er veel coronabesmettingen bij. Mensen vermijden ook de zorg omdat ze dan niet in quarantaine moeten waarbij ze in containers met meerdere mensen bij elkaar. De situatie wordt toch steeds lastiger.

In haar wekelijkse vlog vertelt ze dat er enorm veel spanning is op het eiland: