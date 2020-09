Velsen komt met drastische bezuinigingen op jeugdzorg, parkeerkosten gaan omhoog

Vooral de Jeugdzorg moet het ontgelden, de komende jaren wil de gemeente hier zoals gezegd fors op bezuinigen. “We willen inzetten op preventie als het gaat om jeugdzorg zodat we minder hoeven door te verwijzen naar kostbare trajecten binnen zorginstellingen,” stelt Verwoort. “Hoe we dit exact gaan doen, moet nog worden uitgewerkt.”

“We begeven ons op woelige wateren en we zullen de komende jaren flink moeten bezuinigen en daarvoor hebben we harde keuzes moet maken”, zegt Verwoort. De aankondiging komt niet geheel als een verrassing, al langer is bekend dat de gemeente Velsen een groeiend tekort heeft en dat bezuinigingen zullen moet helpen om het ontstane gat ietwat te dichten.

De uitgaven zijn al jaren hoger dan de inkomsten in de gemeente Velsen, en daarom is het van belang om dat meer naar elkaar toe te trekken. “Ik geloof er niet in dat Den Haag ons komt redden, dus we zullen dit zelf moeten oplossen”, aldus Verwoort. Om extra inkomsten te genereren, zullen de parkeerkosten bijvoorbeeld omhoog gaan. Ook de openingstijden van het gemeentehuis zullen worden aangepast en er zal bezuinigd worden op kunst, cultuur en sport.

Maar het is niet alleen kommer en kwel, er is ruimte voor een positieve noot. Er zal geïnvesteerd worden in innovatie en duurzaamheid, maar ook in bereikbaarheid, en dan met name wat betreft de welbekende bottleneck; het Pontplein. Ook zal er geld worden vrijgemaakt voor de preventie van armoede, tevens om mogelijke problemen in de toekomst te kunnen voorkomen.

Botte bijl

Volgens Verwoort gaat iedere Velsenaar de gevolgen voelen, maar hij geeft aan niets kapot te willen maken. “We zullen niet rücksichtslos met de botte bijl hakken, we willen transformeren naar een slimmere en preventieve aanpak. Maar pijn gaat het doen, dat sowieso.”