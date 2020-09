Grote stijging coronabesmettingen in West-Friesland, meeste in Hoorn en Koggenland

KOGGENLAND - Het aantal coronabesmettingen in West-Friesland is in de afgelopen week flink gestegen. Vooral in de gemeenten Hoorn en Koggenland liep het aantal flink op. Zo werden er in de gemeente Hoorn 41 mensen positief getest en in Koggenland 23.

In totaal kwamen er deze week 106 positieve testen bij. Naast Hoorn en Koggenland werden er in Drechterland achttien, Medemblik dertien, Stede Broec twaalf, Enkhuizen tien en in de gemeente Opmeer vijf mensen positief getest op het coronavirus.

Goed aan de maatregelen houden

In een reactie aan NH Nieuws laat de Koggenlandse wethouder Win Bijman weten dat de gemeente Koggenland er volgens eerdere cijfers inderdaad bovenuit sprong, maar dat de weekcijfers op het coronadashboard aangeven dat de situatie minder ernstig is.

"De dagcijfers van maandag laten duidelijk zien, dat ondanks dat de weekcijfers gemiddeld zijn, het nog altijd heel belangrijk is dat inwoners zich goed aan de coronamaatregelen houden. We zien ook dat inwoners goed gehoor geven aan de oproep om jezelf te laten testen."

De wethouder geeft aan dat hij hier blij mee is, omdat op deze manier inzichtelijk blijft hoe de besmettingen verlopen en hoe ze daar op in kunnen spelen. "Wij willen vooral opnieuw de inwoners oproepen om de maatregelen in acht te nemen. Door dat te doen, kunnen we samen het virus indammen en een stijging van het aantal besmettingen voorkomen."

Kermis gaat door

In Avenhorn wordt dit weekend ondanks het oplopende aantal coronabesmettingen de kermis gehouden. De kermis is vanmiddag geopend en duurt tot en met zondag om 23.00 uur. De locatie van de kermis is op het parkeerterrein bij voetbalclub Kwiek '78 in Avenhorn.

Eerder dit jaar besloot de gemeente in overleg met de exploitanten om de kermis te verplaatsen naar het parkeerterrein van de voetbalvereniging. Daar kunnen de attracties meer uit elkaar staan en kan er onderling ook beter afstand worden gehouden.