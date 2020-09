Burgemeester en wethouders harken op markt stemmen binnen voor molen Ceres: "Geld is hard nodig"

BOVENKARSPEL - Op de weekmarkt van Bovenkarspel waren gisterochtend alle leden van het college van de gemeente Stede Broec in de weer. Dit om zoveel mogelijk stemmen op te halen voor de afgebrande molen Ceres, die in de running is voor de nationale Molenprijs. En vooral de 75.000 euro die er aan vast zit is meer dan welkom.

"We hebben het geld echt hard nodig om de restauratie te bekostigen", legt Theo Vlaar van de Stichting Westfriese Molens uit. Molen Ceres die oudejaarsnacht afbrandde kan deels worden herbouwd uit verzekeringsgeld. Maar dan nog is er een half miljoen euro nodig. En dus is de Molenprijs naast de eer ook financieel gewenst.



Naast het verzamelen van stemmen werden er ook vogelhuisjes voor Koolmezen verkocht. Deze zijn gemaakt door scholen uit de omgeving, waarvan de volledige opbrengst naar de molen gaat. Daarnaast zorgen de huisjes ervoor dat de eikenprocessierups op een natuurlijke manier bestreden wordt.

Stemmen op de Ceres-molen

Hier kan je een stem voor de Molenprijs uitbrengen op de molen Ceres. Dat kan tot 1 oktober. Op 9 oktober is de prijsuitreiking.



