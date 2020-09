Dennis uit Oostzaan gaat 100 (!) kilometer hardlopen: "Na 60 kilometer doet alles pijn"

"Een marathon vinden mensen al heel wat", lacht Kreetz. "Ze denken dat dat ongeveer het maximale is wat je kan lopen." Niet dus. De hardloper doet aan ultralopen sinds 2012 en steeds ging het een beetje beter. Hij liep al vier keer eerder zo’n lange afstand. Nu is hij wel behoorlijk nerveus. "Dat komt ook omdat er nu een tijd aan verbonden is: ik wil het binnen tien uur gelopen hebben. Normaal hoef ik daar geen rekening mee te houden."

Er komt een hele organisatie bij kijken om dat lange stuk te lopen. Kreetz loopt tien keer een ronde van tien kilometer in het Twiske. Elke ronde lopen er clubgenoten van hem mee, die elkaar afwisselen. Voor hem uit rijdt een fietser mee met een krat achterop, waar voedsel en drinken in zit.

Zweven na de finish

Kreetz heeft er alle vertrouwen in dat hij het gaat halen, al ziet hij niet echt uit naar de laatste 40 kilometer. "Na 60 kilometer lopen gaat alles pijn doen. Dat weet ik nu al. Het wordt zaak om dan de knop om te zetten." Hij schiet in de lach bij de vraag of het dan nog leuk is: "Dan niet nee! Maar na de finish, dan is het leuk. Dan zweef je."