Haarlem Dakotaramp herdacht bij provinciehuis in Haarlem: "Ik wilde het eerst niet geloven"

HAARLEM - In de tuin van het provinciehuis in Haarlem is vandaag de Dakotaramp herdacht. Op 25 september 1996 stortte een vliegtuig van de Dutch Dakota Association neer in de Waddenzee, niet ver van Den Oever. Alle inzittenden kwamen daarbij om het leven, waaronder 23 medewerkers van de provincie Noord-Holland, destijds werkzaam bij de afdeling Wegen en Vervoer.

Voor het provinciehuis hangt de vlag van Noord-Holland halfstok. "Ze waren een dagje uit met een aantal collega's en dat heeft rampzalige gevolgen gehad", aldus Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning in Noord-Holland. Hij legt vandaag, samen met twee collega's, een bloemstuk neer bij het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Dakotaramp. De tuin van het provinciehuis is vandaag de hele dag geopend voor nabestaanden om hun geliefden te herdenken. Ook Rob van de Pieterman legt een bloemstuk neer. Zijn toenmalige collega's zaten in het vliegtuig. Tekst loopt door onder foto

Haarlemmer Rob van de Pieterman bij het monument van de Dakotaramp - NH Nieuws

"Ik herinner het me nog als de dag van gisteren. Ik was die dag in Den Helder op werkbezoek geweest en toen ik terug was op kantoor zei de telefoniste dat er een vliegtuig was neergestort, mét collega's aan boord. Ik geloofde het eerst niet, maar toen werden de berichten steeds sterker dat het ook écht zo was", vertelt Rob. Nabestaanden opvangen Hij gaat die avond samen met collega's naar Den Helder om onder meer te helpen bij het opvangen van de nabestaanden. De volgende ochtend keert hij weer terug naar Haarlem en moeten er vooral praktische zaken geregeld worden. "Onder de omgekomen collega's zaten bijvoorbeeld enkele brugwachters en er moest snel geregeld worden dat de bruggen weer bediend zouden worden." Voor verdriet en het verwerken van de schok was in die eerste dagen na de ramp geen tijd. "Dat kwam pas later, toen ik de uitvaarten bezocht. Dan komt de schok terug, dan herinner je de mensen en dringt steeds meer tot je door wat er eigenlijk gebeurd is." Tekst loopt door onder foto

NH Nieuws

Rob probeert ieder jaar op 25 september zijn omgekomen collega's te herdenken. Bij voorgaande herdenkingen kwamen nabestaanden nog wel eens samen bij het monument in Haarlem, of op Texel, maar daar is in 2006 een punt achter gezet. Iedereen verwerkt het verdriet en het gemis op zijn of haar eigen manier. 'Een vergeten ramp' Opvallend is dat de Dakotaramp, waarbij ook enkele medewerkers van Ballast Nedam en de vliegtuigcrew om het leven kwamen, een beetje een 'vergeten ramp' geworden is. Rob merkt dat ook om zich heen. "Veel mensen weten niet precies meer wat de Dakotaramp is. Jongeren van nu hebben er helemaal nog nooit van gehoord. Hoe je het went of keert: het is natuurlijk ook anders dan bijvoorbeeld de MH17 waarbij een paar honderd mensen zijn omgekomen, en waar veel meer media-aandacht voor is geweest. En als je er niet direct bij betrokken bent geweest, dan voelt het ook heel anders dan voor iemand die zijn collega's of familie heeft verloren." Blijven herdenken Volgend jaar is het 25 jaar geleden. Hoe de herdenking dan wordt georganiseerd, is nog niet helemaal duidelijk. "Wij zullen in ieder geval, net als vandaag, ook volgend jaar er bij stilstaan. Het blijft een kras op de plaat van de provincie en die zal nooit meer weggaan. Het is goed om daar zo nu en dan met elkaar bij stil te staan en ons te herinneren wat het toentertijd heeft veroorzaakt", aldus Arthur van Dijk. In 2001, vijf jaar na de ramp, kwamen veel nabestaanden samen bij het monument in de tuin van het provinciehuis. Zie hieronder de reportage die TV Noord-Holland daar toen over maakte:

De herdenking van de Dakotaramp in 2001 in Haarlem - NH Nieuws