Geen problemen reguliere zorg Ter Gooi ziekenhuis: "Blijf komen!"

HILVERSUM - De reguliere zorg in het Ter Gooi Ziekenhuis gaat gewoon door. Het ziekenhuis roept patiënten dan ook op om gewoon te blijven komen. "We zijn gewoon open."

In het Ter Gooi ziekenhuis liggen nu vijf coronapatiënten, één patiënt daarvan ligt op de IC. Het ziekenhuis heeft nog geen speciale verpleegafdeling geopend.

Wel wordt het aantal IC-bedden opgeschaald, zoals het ministerie van Volksgezondheid heeft gevraagd aan de ziekenhuizen. "Per 1 oktober moeten we vier extra IC-bedden gereed hebben van het ministerie", vertelt de woordvoerder. "Dat betekent niet alleen de bedden, maar ook het extra personeel wat daarbij nodig is."

De woordvoerder laat weten dat die vier extra bedden voor 1 oktober gerealiseerd zijn.