Huurder van doorzocht pand Alkmaar: "Ik heb niks te verbergen"

ALKMAAR - De doorzoeking door de FIOD in een bedrijfspand in Alkmaar heeft volgens de huurder niets opgeleverd. "Het was loos alarm", verklaart hij aan NH Nieuws. "Ze hebben niks gevonden en niets meegenomen."

"Ik ben me van geen kwaad bewust en heb niets te verbergen", stelt de huurder van het pand in Alkmaar. Hij wil niet met zijn naam in de media om zijn bedrijf niet te schaden. "Zeker omdat er niks aan de hand blijkt."

Anonieme tip

Over de aanleiding van de doorzoeking mag hij op last van de FIOD niets vertellen. "Ze hadden een anonieme tip gekregen, maar daar bleek dus niks van waar. Loos alarm dus. Maar het onderzoek is nog niet afgerond, dus ze hebben me gevraagd daar niks over te zeggen."

De eerdere beschieting van het pand staat er volgens hem compleet los van. "Dat was een poging tot inbraak. De FIOD heeft hier nu met een compleet team alles doorzocht, en zijn onverrichter zake weer vertrokken. Ja, ik zit nu wel met twee kapotte garagedeuren."

"Samen met de eigenaar van het pand hebben we er nu maar een staalplaat voor gezet. Die deuren kosten 4.000 euro per stuk. Maar ze hebben beloofd alle schade te vergoeden. Wel zonde van het geld, want ze hadden ook de sleutel kunnen krijgen."

Voortaan bellen

Wat hem betreft mogen ze voortaan gewoon bellen als ze nog eens langs willen komen. "Ik heb geen geheimen, en een dubbele baan om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat zou niet nodig zijn als er geld op een 'andere manier' zou binnen stromen."

Ondanks herhaalde pogingen bleek de FIOD vrijdagmiddag niet meer bereikbaar voor een reactie op het verhaal van de huurder. Eerder bevestigden ze de doorzoeking aan NH Nieuws, en dat daarbij niemand is gearresteerd.