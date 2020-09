Amsterdamse kinderen krijgen geen voorrang bij loting middelbare scholen

WATERLAND - De plannen om Amsterdamse scholieren voorrang te geven bij de keus voor een middelbare school zijn voorlopig opzij geschoven. Daarover ontstond grote onrust in diverse dorpen in onder meer Waterland, waar kinderen afhankelijk zijn van de scholen in Amsterdam. De vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs (OSVO) zegt in een persbericht de regionfunctie van de Amsterdamse scholen te onderkennen.

Het OSVO was van plan om het lotings- en matchingssysteem op de schop te gooien. Dat moest voorkomen dat te veel Amsterdamse scholieren op een middelbare school terecht kwamen waar ze eigenlijk liever niet zouden worden geplaatst. Die plannen zouden echter vele kinderen uit bijvoorbeeld Landsmeer en Broek en Waterland benadelen. In de gemeente Waterland is maar één middelbare school. Er werden bijna 4.200 handtekeningen ingediend tegen het plan. Bekijk hieronder de reportage die NH Nieuws maakte over de zorgen van ouders in Landsmeer: Tekst gaat door onder video

De OSVO schrijft in het persbericht: "De gezamenlijke besturen verenigd in OSVO zijn tot het inzicht gekomen dat een voorrangsbeleid voor Amsterdamse kinderen en kinderen uit sommige randgemeenten weliswaar te realiseren valt en duidelijk minder Amsterdamse leerlingen op de laagste plekken op de lijst oplevert, maar tegelijk te grote discussies zal blijven opleveren over inclusie van die randgemeenten: te weten welke wel en welke niet. Dat moeten we niet willen."

Pieter Roozenboom, één van de bezorgde ouders die protesteerden tegen het plan, is blij met de uitkomst: "Voorlopig zijn we opgelucht dat we niet op postcode gediscrimineerd worden. Er hangen nog steeds veranderingen in de lucht, maar het is in ieder geval voor de huidige achtstegroepers fijn. Het voelde echt onrechtvaardig, ik ben blij dat het tot de OSVO is doorgedrongen dat de Amsterdamse scholen ook een regiofunctie hebben." Vergroten capaciteit De vereniging blijft wel vastbesloten om het lotingssysteem te verbeteren. De komende tijd richt het zich op het vergroten van de capaciteit bij de scholen om meer kinderen op te kunnen vangen. Zo komen er extra plekken bij twee gymnasia. Bovendien willen de schoolbesturen hun aanbod beter aansluiten op de vraag.