Ouders opgepakte Zaanse jongeren toch niet naar de rechter

ZAANSTAD - De ouders van de tieners die vorig weekend werden opgepakt in Zaandam en Zaandijk stappen toch niet naar de rechter. De politie pakte de 37 jongeren op om een vechtpartij tussen twee rivaliserende groepen te voorkomen. De ouders van elf betrokken jongeren zijn overtuigd van de onschuld van hun kinderen en namen een advocaat in de arm.

"Mijn zoon was met zijn vrienden op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Hij wist niets van die aangekondigde vechtpartij. Ze wilden een hapje eten. De kinderen die het nu hebben meegemaakt voelen zich onveilig", aldus één van de moeders. "Wij willen ook dat onze kinderen op het rechte pad blijven. Het is gewoon onterecht dat ze zijn aangehouden, want ze hadden niets met die groep te maken. Het vertrouwen in de politie is weg."

De jongeren - jongens en meisjes tussen de 14 en 17 jaar oud - werden in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt in de Prinsenstraat in Zaandam en bij station Zaanse Schans in Zaandijk. De politie had informatie ontvangen dat er een confrontatie zou plaatsvinden tussen de twee jeugdgroepen uit Assendelft en Zaandam.

"Na verschillende gesprekken met een advocaat en politie hebben we besloten om niet naar de rechter te stappen", vertelt één van de moeders aan NH Nieuws. "De politie heeft toegegeven dat ze bij de aanhouding wat fouten hebben gemaakt, maar ze hebben nog geen excuses aangeboden. We zijn nog met elkaar in gesprek."

Hamming snapt dat de ouders zijn geschrokken van de harde aanpak van de politie, maar hij zegt ook dat hij op zijn beurt geschrokken is van de vechtpartijen waar in het voorjaar beelden van werden gedeeld, waar een deel van dezelfde kinderen bij betrokken waren.

Burgemeester Jan Hamming zegt tegen NH Nieuws dat ze alles proberen om die jongens en meisjes op het goede pad te krijgen om steekpartijen in de toekomst te voorkomen. "Dat gaat gepaard met grenzen stellen en stevig ingrijpen als het nodig is. Maar ook perspectief en zorg bieden en het gesprek aangaan met de ouders en kinderen om er voor te zorgen dat dit verandert."

"We willen niet dat deze kinderen worden neergestoken en zwaargewond in het ziekenhuis komen zoals dat eerder gebeurde in Krommenie", zegt Hamming. "Wij willen deze kinderen helpen om op het goede spoor te komen. En daar hoort ook bij stevig ingrijpen en te zeggen dit is de grens. De grens in deze stad is bereikt. We willen geen geweld in deze stad en geen wapens."

Hamming gaat binnenkort met alle betrokken ouders in gesprek. "We willen samen kijken hoe we alternatieve kunnen bieden voor verveling en dit soort rotzooi. We willen onze jeugd een goede toekomst geven in deze stad."