Bondscoach Frank de Boer is blij: "Je ziet het niet altijd aan me, maar het is echt zo"

ZEIST - Frank de Boer is vrijdagmiddag gepresenteerd als bondscoach van het Nederlands elftal. De Monnickendammer is trots dat de KNVB voor hem heeft gekozen: "Ik ben zeer vereerd. Het is een supergevoel om bondscoach te mogen zijn van ons land."

"Blij is het juiste woord. Je ziet het misschien niet altijd aan me, maar het is echt zo", begon De Boer de persconferentie in Zeist. "Het maakt me zeer trots, maar dat was ook al als speler zo. Ik droeg het Oranje-shirt altijd met trots en dit is een zeer speciaal moment voor mij en mijn naasten."