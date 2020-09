Definitief geen grote luchtvaart-top in RAI Amsterdam

De jaarlijkse top van de internationale luchtvaartkoepel IATA die in november in de Amsterdam RAI zou worden gehouden, gaat daar definitief niet door. De top wordt ieder jaar in een ander land wordt georganiseerd, maar was door de vele reisbeperkingen al verplaatst van juni naar november. IATA ziet ook voor november geen mogelijkheden om honderden gasten vanuit de hele wereld naar Amsterdam te laten komen. Een grote tegenvaller voor KLM, RAI en de omliggende hotels en restaurants.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De jaarlijkse bijeenkomst gaat wel digitaal door. Volgens IATA ligt het schrappen van het evenement in de RAI niet aan de gastvrijheid van Nederland of aan mede-organisator KLM. De luchtvaartkoepel had in juni nog de verwachting dat reisrestricties in november zouden zijn versoepeld, maar ziet in dat fysiek bij elkaar komen nog onmogelijk blijkt.

Een van de belangrijkste vergaderingen ooit

IATA noemt de komende digitale vergaderingen 'een van de belangrijkste ooit'. "De luchtvaartsector verkeert in de diepste crisis van onze geschiedenis. Juist nu is het belangrijk om veerkracht te tonen en oplossingen te vinden om de grenzen te heropenen en toe te werken naar een veilig herstel van wereldwijde verbindingen."

De top zou oorspronkelijk op 22 en 23 juni in Amsterdam worden gehouden, in het jaar dat KLM 100 jaar bestaat. De IATA-top van vorig jaar was in Seoel in Zuid-Korea. Of de top van 2021 weer op lokatie wordt gehouden, en waar die dan plaatsvindt, wordt tijdens de digitale top van 24 november bekendgemaakt.