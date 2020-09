Stoommachinemuseum in Medemblik dit weekend gesloten door personeelstekort

MEDEMBLIK - De deuren van het Nederlands Stoommachinemuseum in Medemblik blijven dit weekend gesloten. Door het toenemende aantal coronabesmettingen heeft een aantal van de veelal oudere vrijwilligers besloten voorlopig niet inzetbaar te zijn, waardoor er een personeelstekort is.

Het is voor het museum komend weekend niet mogelijk om voldoende personeel op de been te brengen voor een veilige bedrijfsvoering. Het museum is daarom op zaterdag 26 september en zondag 27 september gesloten voor het publiek.

Op doordeweekse dagen blijft het Stoommachinemuseum vooralsnog geopend. Er is dan voldoende personeel beschikbaar. Ook in de herfstvakantie heeft het museum voldoende mensen om open te gaan.

Mocht je dit weekend toch een bezoek willen brengen aan het Stoommachinemuseum, dan kan dat door een virtuele rondleiding op de website van het museum.