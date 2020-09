Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk 'goed voorbereid' op toenemend aantal coronabesmettingen

BEVERWIJK - De reguliere zorg in het Rode Kruis Ziekenhuis staat niet onder druk. Ook is er nog geen reden om een speciale corona-afdeling te openen. "Onze grootste zorg is dat mensen wegblijven uit angst", vertelt woordvoerder Sandra de Jong.

Op dit moment zijn er drie coronapatiënten opgenomen in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, één daarvan ligt op de IC. Woordvoerder Sandra de Jong zegt dat het ziekenhuis begonnen is met de opschaling "rekening houdend met de regionale en landelijke afspraken."

De grootste zorgen maken ze zich in het ziekenhuis om de patiënten die nu de reguliere zorg uit angst mijden. "Daar is echt geen reden toe", zegt De Jong."We kunnen de reguliere zorg gewoon blijven bieden."

Om die reguliere zorg draaiende te houden, zijn er afspraken gemaakt om de coronapatiënten onder de ziekenhuizen te verdelen. Dit is ook van belang voor de verdeling van de werkdruk van het personeel. "Alle plannen liggen klaar", vertelt De Jong.

Voorbereiding in volle gang

Het ziekenhuis bereidt zich goed voor. Daarbij houdt het ook rekening met de evaluatie van de eerste golf aan het begin van de crisis. "De tijd om bij te komen, wordt ons niet gegund", zegt De Jong tegen NH Nieuws. "Maar we besteden er veel aandacht aan, zodat iedereen er ook mentaal klaar voor is."

Ook op materieel vlak is het Beverwijkse ziekenhuis goed voorbereid. Mochten er tekorten ontstaan, dan kan alles meteen bijgesteld worden. "Weten beter wat ons te wachten staat. We zitten bovenop de voorraden en houden het goed in de gaten." zegt De Jong.