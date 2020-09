Extra overleg veiligheidsregio: 'Waarschijnlijk nieuwe maatregelen Amsterdam'

AMSTERDAM - Het lijkt erop dat er nieuwe coronamaatregelen in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland genomen gaan worden. Daar vindt vandaag een extra gesprek over plaats.

Een woordvoerder van burgemeester Halsema bevestigt aan AT5 dat er een extra gesprek plaatsvindt, maar ze kan nog niet zeggen of er besluiten over nieuwe maatregelen worden genomen. Het gaat om een overleg 'binnen de bestaande crisisstructuur', met onder andere de politie en de GGD.

Onder de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland vallen ook Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Deze burgemeesters zijn bij het extra overleg aanwezig. Meestal vindt dit overleg een keer per week plaats, maar deze week gaat het om twee keer.

Weinig effect

De burgemeester van Diemen, Erik Boog, schreef gisteren op Facebook dat nieuwe maatregelen 'onontkoombaar' lijken. "De vorige week door het kabinet afgekondigde maatregelen zullen waarschijnlijk te weinig effect sorteren. Voor andere regio’s die zwaar worden getroffen worden eveneens nieuwe maatregelen bekeken, maar onze regio zal naar verwachting als eerste verscherpte maatregelen krijgen."

Boog is niet enthousiast over de maatregelen die vorige week genomen werden. "De onlangs uitgevaardigde maatregelen vind ik onduidelijk (bijvoorbeeld over samenkomsten/gezelschappen) en zij lijken weinig effectief (horeca)."

Landelijke maatregelen

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, die net als Halsema deze zomer een proef met een mondkapjesplicht begon, zei gisteren ook dat er extra landelijke maatregelen nodig waren. Lodewijk Asscher, fractievoorzitter van de PvdA, was het daarmee eens. "Situatie vergt landelijke maatregelen", twitterde hij.

"Het aantal besmettingen ligt al heel lang hoog, te hoog", zegt de woordvoerder van Halsema. "Dat hebben we twee maanden geleden al gezegd en dat houden we heel nauwlettend in de gaten."