Grote drukte bij GGD's voor tweede golf: "Opschalen kan, maar laboratoria blijven achter"

NOORD-HOLLAND - 'Testen, testen, testen', dat is het devies van de overheid om het coronavirus onder de duim te krijgen. Maar is er wel voldoende testcapaciteit nu er steeds meer mensen getest willen worden en zijn de GGD's opgewassen tegen de tweede golf?

Uit een rondgang van NH Nieuws langs de verschillende GGD's in Noord-Holland blijkt dat het overal ontzettend druk is, maar er nog ruimte is om op te schalen. "Het landelijke beeld dat het druk is, is hier niet anders. Als het te druk is, worden mensen doorgeschoven. Feit blijft dat de vraag groter is dan we aankunnen", vertelt Harry Katstra van GGD Hollands Noorden.

Schaarste

Er wordt, met het oog op de oplopende aantallen besmettingen, sinds deze week gesproken over een tweede golf. De GGD's lijken meer klaar voor deze golf dan bij de eerste uitbraak. "We weten nu veel meer over het virus. We hebben nu een ander ziektebeeld: de klachten en symptomen zijn milder van aard. We hebben ten opzichte van maart meer mankracht", vertelt Arnoud Jansen, voorlichter GGD Kennemerland. Volgens hem zijn ook de mondkapjes niet meer schaars.

Er lijkt wel schaarste te zijn als het gaat om laboratoriumcapaciteit en testmaterialen. Met het oog op het griepseizoen zal de vraag naar coronatesten alleen maar toenemen. De GGD Zaanstreek-Waterland zegt de testcapaciteit wel op te kunnen schalen, maar van het ministerie het verzoek te hebben gekregen om dit niet te doen. "Dit heeft tot gevolg dat de GGD inwoners van de regio niet altijd binnen 24 uur kan testen."