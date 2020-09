Sportvissers verblijd met nieuwe steigers langs kanaal bij Alkmaar

De aanleg van de steigers is een initiatief van de provincie Noord-Holland en is in samenwerking met hengelsportvereniging Alkmaar en Sportvisserij MidWest Nederland gerealiseerd.

"Met de nieuwe steigers heeft de sportvisserij, net als voetbal, tennis en andere sporten, een eigen wedstrijdveld nabij Alkmaar. Daarnaast zijn de steigers een veilige plek om te vissen voor mindervaliden en de jeugd", licht sportvisserij Midwest toe.