Hamming wil gebiedsverbod voor betrokkenen bij explosies in woonwijk Zaandam

ZAANDAM - Burgemeester Jan Hamming wil een gebiedsverbod voor de personen die betrokken zijn bij de explosies bij de woningen aan de Ringweg in Zaandam. Dinsdagavond vond er opnieuw een ontploffing plaats bij huizen aan de Ringweg. "Als we nog meer bestuursrechtelijke maatregelen kunnen nemen, zullen we dat zeker doen. Wij willen graag de bewoners van deze stad beschermen tegen dit soort geweld", vertelt Hamming aan NH Nieuws.

Burgemeester Hamming had al na de eerste ontploffing besloten dat er bij het huis camera's zouden worden geplaatst. Volgens buurtbewoners gaat om een conflict tussen twee vloggers die de huizen van elkaars moeders bombarderen met brandbommen. Hamming zegt dat het wijkmanagement en de politie intensief contact hebben met de buurtbewoners en dat ze niets nalaten om te voorkomen dat dit groter wordt.

Nog geen verdachte opgepakt

"Een van de extra maatregelen die we willen nemen is een gebiedsverbod voor de personen die hier bij betrokken zijn", zegt Hamming. "Dat zijn we nu aan het uitzoeken en daar komen we op korte termijn op terug."

De politie laat aan NH Nieuws weten dat er nog geen verdachte is aangehouden. Volgens Hamming heeft de politie beeld over wat er ongeveer gaande is, maar dat is nog in onderzoek.