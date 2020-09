AZ-aanwinst Letschert over aankomst met sportauto bij Oranje: "Beetje naïef"

WIJDEWORMER - Het is alweer een tijdje geleden, maar de aankomst van Timo Letschert in 2016 bij het Nederlands Elftal was er eentje om niet snel te vergeten. Hij liet zich afzetten in een witte sportauto, pontificaal voor de deur van Hotel Huis ter Duin. "Was wel met een mooie bak", blikt de AZ-verdediger lachend terug op dat moment.

"Misschien was het een beetje naïef", vervolgt Timo Letschert zijn verhaal. "Je bent jong en je wordt uitgenodigd voor het Nederlands elftal en dan kom je aan met zo'n auto. Van de andere kant vind ik het ook wel humor eigenlijk." Bekijk hieronder de video voor het gehele gesprek met Letschert. Tekst loopt door onder de video

Gesprek met Timo Letschert over z'n eerste weken bij AZ - NH Nieuws

"Verspeelde energie" Nu vier jaar later is de 27-jarige zomeraanwinst van AZ een stuk volwassener. Hij staat veel steviger in zijn schoenen en laat zich niet meer zo snel verleiden tot onhandige acties. Letschert vindt de opstootjes tegen PEC Zwolle van afgelopen weekend daar wel een goed voorbeeld van. "Vroeger stond ik daar als eerste bij. Sinds aantal jaar heb ik daar niet meer de behoefte om daar bij te zijn. Verspeelde energie."

Quote "Vroeger had ik bij binnenkomst wat meer babbels, nu ben ik wat rustiger" AZ-speler Timo Letschert

"Open spelersgroep" Een paar weken geleden tekende Letschert een driejarig contract bij AZ. Hij is blij met zijn keuze en voelt zich thuis tussen zijn nieuwe teamgenoten. "Het is een open spelersgroep. Veel jongens die Nederlands praten. En vroeger had ik bij binnenkomst wat meer babbels, nu ben ik wat rustiger. Maar tijdens trainingen hoor je me nog steeds veel." Zaterdag nemen Letschert en z'n teamgenoten het op tegen Fortuna Sittard. Dat duel begint om 18.45 uur in Limburg. Reacties van trainer en spelers zijn na afloop te vinden op de app, site en sociale kanalen van NH Sport.

