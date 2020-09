Remy en zijn vrienden: met kraanvogels valt niet te spotten

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer krijgen de kraanvogels te eten. Voorzichtigheid is daarbij geboden, want met kraanvogels valt niet te spotten. En binnen bij de fazanterie is het een herrie van jewelste. Het is volle bak met alle uitgekomen flamingo-eieren.

De kraanvogel is in Japan een belangrijk symbool. Hij staat voor geluk en een lang leven. Volgens Japanse legendes kan de kraanvogel wel duizend jaar oud worden. In de praktijk blijkt dat wel tegen te vallen. Na 30 à 40 jaar heeft de vogel zijn beste tijd wel gehad.

Met twee vrouw sterk gaan we het verblijf van de Japanse kraanvogels binnen. Dierverzorger Joyce heeft het eten bij zich, haar collega Saskia een grote hark. Met kraanvogels kun je beter geen risico nemen. Saskia: "Als ze jongen hebben, zijn ze erg beschermend. Dus we nemen voor de zekerheid een hark mee. Als ze gaan trappen met hun poten, dan kunnen ze ook echte schade aanbrengen."

Kenmerkend is de rode plek op z'n kop. In het Engels wordt hij daarom red-crown-crane genoemd, de roodkroonkraanvogel. Hoewel de Japanse kraanvogel al in heel oude verhalen figureert, was het in de negentiende eeuw bijna met hem gedaan. Begin vorige eeuw werden de laatste exemplaren echter gekoesterd door de lokale bevolking en is de populatie weer gegroeid tot zo'n zevenhonderd exemplaren.

Spannend

Zodra de meelwormpjes zijn opgeslokt verleggen de kraanvogels hun aandacht. Voor Saskia het moment om te vertrekken: "Zolang ze eten zijn ze druk bezig, maar daarna moeten we wel op blijven letten." Het is tijd om weer naar buiten te gaan. De Japanse kraanvogels vallen nog wel mee in vergelijking met hun Europese neven en nichten. Saskia: "Die vallen aan, zelfs als ze geen jongen hebben. En als ze wel jongen hebben is het echt spannend. Vandaar dat we jullie de Japanse kraanvogels lieten zien."