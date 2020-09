Veiligheidsregio bevestigt: vanaf zondag ook strengere coronamaatregelen in Zaanstreek-Waterland

ZAANDAM - Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad bevestigt zojuist aan NH Nieuws dat er vanaf zondag strengere coronamaatregelen gaan gelden in de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Het gaat hierbij om dezelfde regels die ook in de veiligheidsregio's Amsterdam en Kennemerland gelden. "We zitten officieel in een tweede golf."

Vandaag zal het risiconiveau van de veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland omhoog gaan naar risiconiveau 2 'zorgelijk'.

De cafés zullen dus zondag om middernacht de deuren sluiten voor nieuwe bezoekers en om 1.00 uur sluiten voor alle bezoekers. Ook mogen er nog maximaal 50 mensen bij elkaar komen in zaaltjes. Als er iets wordt georganiseerd voor meer mensen dan die 50, moet dat worden aangemeld bij de veiligheidsregio waarna wordt besloten of het door kan gaan.

Zorgen

Voorzitter van de veiligheidsregio en burgemeester van Zaanstad Jan Hamming maakt zich grote zorgen. "Dit is best een stevige ingreep, het is nog niet zo erg als in het voorjaar, maar weet wel dat als we er niet met elkaar in slagen om ons te houden aan deze afspraken, dan is het risico enorm dat er nog meer maatregelen moeten volgen. Daar ben ik buitengewoon bezorgd over, want dat zal ons allemaal raken."

Hamming wil de huidige maatregelen nog een keer goed benadrukken: "Houd je aan die maatregelen. Houd afstand, bij klachten blijf thuis, laat je testen en zorg dat je je handen wast. Ook als je naar een winkel gaat, of ergens naar binnen gaat, altijd eerst even je handen wassen." Volgens Hamming houden steeds minder mensen zich aan deze maatregelen: "Daar maken we ons buitengewoon zorgen om."